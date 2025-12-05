США могут пересмотреть союз с рядом стран НАТО из-за роста в них неевропейского населения

Рост доли населения неевропейского происхождения в ряде стран Североатлантического альянса в долгосрочной перспективе может привести к пересмотру их союза с Соединенными Штатами.

Об этом говорится в обновленной Стратегии национальной безопасности США, обнародованной Белым домом.

«В долгосрочной перспективе вполне вероятно, что через несколько десятилетий некоторые страны НАТО станут по населению преимущественно неевропейскими. Поэтому остается открытым вопрос: будут ли они воспринимать свое место в мире и свой союз с США так же, как те государства, которые изначально подписывали устав НАТО», - указано в документе.

Источник: ТАСС