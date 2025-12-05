Шамиль Айрым: Возвращение западных азербайджанцев - один из элементов мира на Кавказе

Возвращение западных азербайджанцев на исторические земли и восстановление их культурных памятников является одним из факторов мира между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявил член Великого национального собрания Турции, председатель Группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым на международной конференции на тему "Культурное наследие и право на возвращение".

По его словам, международное право предусматривает право каждого человека на возвращение в свой край.

Он подчеркнул, что возвращение азербайджанцев, насильственно выселенных в свое время из Армении, является их неотъемлемым правом.

На протяжении веков исторические и культурные памятники азербайджанцев на этих территориях подвергались уничтожению; искусство ашугов и ковроткачество были полностью утрачены, что нанесло серьезный ущерб духовным связям народа.

Шамиль Айрым отметил, что постконфликтный мир в регионе возможен лишь при уважении к культурно-историческим памятникам. Поэтому возвращение западных азербайджанцев и восстановление их культурного наследия является одним из ключевых элементов мира. Он добавил, что Армения разрушила оккупированные ею территории за 30 лет, тогда как Азербайджан сегодня строит в Карабахе дороги, аэропорты и жилые дома, поскольку эта земля принадлежит Азербайджану.

Источник: Report