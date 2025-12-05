Состоялась жеребьевка финальной части ЧМ-2026 - ФОТО
В пятницу, 5 декабря, в Центре искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне состоялась церемония жеребьевки финального турнира чемпионата мира-2026 по футболу.
Объявлены составы команд, которые будут распределены по 12 группам.
Группа A: Мексика, Южная Корея, ЮАР, победитель Пути D УЕФА (Дания – Северная Македония/Чехия – Ирландия)
Группа B: Канада, Швейцария, Катар, победитель Пути A УЕФА (Италия – Северная Ирландия/Уэльс – Босния и Герцеговина)
Группа C: Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити
Группа D: США, Австралия, Парагвай, победитель Пути C УЕФА (Турция – Румыния/Словакия – Косово)
Группа E: Германия, Эквадор, Кот-д'Ивуар, Кюрасао
Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, победитель Пути B (Украина – Швеция/Польша – Албания)
Группа G: Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия
Группа H: Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде
Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, 2-е место в стыковом матче ФИФА (Боливия-Суринам/Ирак)
Группа A: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания
Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан, Межконтинентальный стыковой матч ФИФА 1 (Новая Каледония-Ямайка/Демократическая Республика Конго)
Группа L: Англия, Хорватия, Панама, Гана
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.