Дональд Трамп поблагодарил Ильхама Алиева - ФОТО

Президент США Дональд Трамп направил письмо благодарности Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Благодарю Вас за Ваше и премьер-министра Пашиняна совместное письмо о выдвижении моей кандидатуры на Нобелевскую премию мира. Я выражаю глубокую признательность за эту высокую оценку, которая вдохновляет нас продолжать нашу важную миссию.

Как Президент Соединенных Штатов Америки, я привержен прекращению конфликтов в мире и обеспечению мира и процветания для всех людей. Благодаря Вашему постоянному партнерству мы достигнем всего, что кажется невозможным.

Еще раз благодарю Вас за Вашу неизменную поддержку», - говорится в письме американского лидера.