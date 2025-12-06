 Главы МИД Ирана и Египта обсудили ядерную программу Тегерана | 1news.az | Новости
В мире

Главы МИД Ирана и Египта обсудили ядерную программу Тегерана

First News Media21:15 - Сегодня
Главы МИД Ирана и Египта обсудили ядерную программу Тегерана

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи обсудил по телефону с египетским коллегой Бадром Абдель Аты ядерную программу Тегерана.

Об этом сообщает иранское внешнеполитическое ведомство в Telegram-канале.

"В ходе этого разговора обсуждался иранский ядерный вопрос", - говорится в заявлении.

Помимо этого, отмечается, что стороны обсудили двусторонние отношения, а также события в регионе Ближнего Востока.

Совет управляющих МАГАТЭ 20 ноября принял резолюцию, требующую от Ирана без промедления сообщить агентству о состоянии запасов обогащенного урана и разбомбленных ядерных объектов.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что новая резолюция МАГАТЭ нанесет вред кооперации агентства с исламской республикой, она также подрывает авторитет и независимость международной организации. Министр после резолюции также отметил, что Иран 20 ноября формально уведомил МАГАТЭ об окончании действия Каирского соглашения с агентством, заключенном в сентябре.

Подобная ситуация ставит МАГАТЭ перед проблемой верификации ядерной деятельности Ирана.

Источник: Report

