Кикбоксерша Тулин Алекберова арестована

В отношении известного тренера по кикбоксингу Тулин Алекберовой и ее подопечного Аббаса Рагимли избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе заседания, проведенного в Абшеронском районном суде под председательством судьи Вагифа Гасанова, было рассмотрено представление следственного органа и принято решение в отношении обоих лиц. 21-летняя Тулин Алекберова и 19-летний Аббас Рагимли были заключены под стражу на 4 месяца.

Обоим спортсменам предъявлены обвинения по статьям 181.2.1 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и 181.2.5 (разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) Уголовного кодекса Азербайджана.

Отметим, что спортсмены обвиняются в разбое, совершенном на территории Абшеронского района. Они подозреваются в том, что 4 декабря нанесли гражданину 2004 г.р. ранения режущим предметом и отняли у него 110 манатов.

Источник: Oxu.Az