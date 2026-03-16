Хикмет Гаджиев поделился кадрами Азыхской пещеры - ВИДЕО
Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в социальной сети Х поделился кадрами Азыхской пещеры.
Соответствующий пост опубликован на странице Х.Гаджиева в соцсети Х.
«Азыхская пещера считается одним из самых значимых памятников палеолита на Кавказе и во всей Евразии.
В настоящее время здесь продолжаются археологические исследования с участием как международных, так и местных учёных. Ожидается, что эти исследования прольют важный свет на деятельность неандертальцев и Homo sapiens, включая возможность их сосуществования или параллельного проживания в этом регионе», – написал Гаджиев.
Azıx Cave is considered one of the most significant Paleolithic sites in the Caucasus and across Eurasia.
Currently, archaeological research is ongoing with the participation of both international and local scholars. These studies are expected to shed important light on the… pic.twitter.com/6DgBlkC9e5 — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) March 16, 2026