Хикмет Гаджиев поделился кадрами Азыхской пещеры - ВИДЕО

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в социальной сети Х поделился кадрами Азыхской пещеры.

Соответствующий пост опубликован на странице Х.Гаджиева в соцсети Х.

«Азыхская пещера считается одним из самых значимых памятников палеолита на Кавказе и во всей Евразии.

В настоящее время здесь продолжаются археологические исследования с участием как международных, так и местных учёных. Ожидается, что эти исследования прольют важный свет на деятельность неандертальцев и Homo sapiens, включая возможность их сосуществования или параллельного проживания в этом регионе», – написал Гаджиев.