Названы фильмы, которые будут сняты по государственному заказу в 2026 году – ФОТО

Феликс Вишневецкий17:33 - Сегодня
Стали известны результаты питчинг-этапа конкурса «Кинопроекты, которые будут произведены по государственному заказу», проводимого Киноагентством АР, действующим при Министерстве культуры.

В рамках конкурса, направленного на развитие азербайджанской кинематографии, представленные проекты прошли поэтапную оценку и были допущены к питчинг-этапу, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

По результатам питчинг-этапа, следующие кинопроекты были отобраны для производства по государственному заказу в 2026 году:

- «Türkmənçay» - ООО «Şahdağ Film», режиссёр Эльхан Джафаров

- «Rəqqa» - ООО «Rakurs Film-Media», режиссёр Исмаил Сафарали

- «Mən, Lalə, bir də o» - Общество общественного телевидения и радиовещания, режиссёр Руфат Шахбазов

Отмечается, что отобранные проекты отражают творческий подход, актуальные темы и разнообразные художественные решения, направленные на развитие азербайджанской киноиндустрии.

Подчеркнем, что конкурс «Кинопроекты, которые будут произведены по государственному заказу» призван системно поддерживать национальное кинопроизводство, стимулировать творческую среду и создавать условия для реализации качественных кинопроектов.

