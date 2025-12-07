Эрдоган и Орбан завтра проведут заседание совета сотрудничества

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудит в Стамбуле со своим венгерским коллегой Петером Сийярто энергетику, оборонное сотрудничество в рамках ЕС, обстановку на Украине и в секторе Газа.

Как сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве, подготовительная встреча будет предшествовать заседанию совета стратегического сотрудничества при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Виктора Орбана.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан вместе с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто примет участие в первом заседании механизма совместных консультаций Турции и Венгрии, которое состоится перед седьмым заседанием совета стратегического сотрудничества высокого уровня под председательством президента Тайипа Эрдогана и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Стамбуле 8 декабря 2025 года", - сказал собеседник.

По его словам, Фидан намерен "подчеркнуть необходимость активизации совместных усилий по развитию экономических отношений и увеличению взаимных инвестиций".

"Он также подтвердит общую решимость и далее развивать тесное сотрудничество в оборонной промышленности путем реализации новых проектов. Фидан заявит, что Венгрия является важным партнером Турции в сфере безопасности, а успех инициатив по созданию европейской архитектуры безопасности зависит от налаживания сотрудничества ЕС с союзниками по НАТО, не входящими в союз, такими как Турция", - добавил источник.

По его словам, Фидан намерен отметить, что "взаимодействие между Турцией и Венгрией в Центральной Азии и Африке будет укрепляться". В рамках контактов "ожидается обмен мнениями по региональным и глобальным проблемам, в частности по российско-украинскому конфликту, сектору Газа, Сирии, Балканам, Южному Кавказу и Африке", сказал собеседник.

Глава управления по коммуникациям администрации Эрдогана Бурханеттин Дуран сообщил, что "в ходе визита Орбана и сопровождающей его высокопоставленной делегации будут оценены все аспекты отношений в рамках расширенного стратегического партнерства, состоится всесторонний обмен мнениями по актуальным региональным и глобальным проблемам".

"Кроме того, предусматривается подписание различных соглашений, направленных на укрепление договорно-правовой базы двусторонних отношений", - сообщил Дуран в Х.