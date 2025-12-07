 Трамп пообещал наносить удары по наркокартелям на земле | 1news.az | Новости
В мире

Трамп пообещал наносить удары по наркокартелям на земле

First News Media09:30 - Сегодня
Трамп пообещал наносить удары по наркокартелям на земле

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что американские войска будут бороться с наркокартелями на суше тем же способом, что и на море.

«Мы собираемся начать тот же процесс на суше, потому что мы знаем каждый маршрут, мы знаем каждый дом, мы знаем, где они живут. Мы все о них знаем»,— сказал господин Трамп на торжественном ужине в центре Кеннеди.

По словам президента США, после начала ударов по судам в Карибском море и Тихом океане поток поступающих в страну наркотиков сократился на 94%. Он добавил, что власти Соединенных Штатов пытаются «выяснить, кто эти остальные 6%».

С начала сентября США нанесли удары по 22 судам, в результате чего погибли более 80 человек. В конце ноября Госдеп признал «картель Солнц» (Cartel de los Soles) террористической организацией. По версии властей Соединенных Штатов, его возглавляет президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Источник: Коммерсантъ

257

