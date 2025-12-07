 По итогам Молодежного диалога D-8 принята Бакинская молодежная декларация - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

По итогам Молодежного диалога D-8 принята Бакинская молодежная декларация - ФОТО

First News Media22:05 - Сегодня
По итогам Молодежного диалога D-8 принята Бакинская молодежная декларация - ФОТО

7 декабря успешно завершился второй день проходящего в Баку Молодежного диалога D-8.

В течение дня был организован ряд панельных дискуссий, посвященных молодежной политике, городскому развитию и роли молодежи в формировании устойчивой городской среды.

Первая панель программы была посвящена теме «Мобильность в городах: Политика, инновации и решения для более инклюзивных и ориентированных на молодежь систем мобильности». В центре внимания были доступность городского транспорта, мобильные подходы, адаптированные к потребностям молодежи, цифровые транспортные решения и построение устойчивой городской среды.

Затем состоялась панельная дискуссия на тему «Навыки для развития зеленой урбанизации: Молодежь за устойчивые и низкоуглеродные города». Эксперты и участники обменялись мнениями о развитии зеленых навыков у молодежи, возможностях создания экологически устойчивых моделей городов и инициативах, ускоряющих переход к низкоуглеродному будущему.

В ходе сессий представители стран-членов обсудили возможности сотрудничества в области урбанизации, экологической политики, инноваций и усиления активного участия молодежи.

На церемонии официального закрытия мероприятия выступили генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества D-8 Исиака Абдулгадир Имам, заведующая отделом международных связей Министерства молодежи и спорта Зарифа Зульфугарова, молодая египтянка Карен Хани. В завершение мероприятия представители стран D-8 приняли Бакинскую молодежную декларацию D-8. В ней отражены общие обязательства по повышению роли молодежи в процессах принятия решений, устойчивому урбаническому развитию, усилению зеленых навыков и расширению регионального сотрудничества.

Отметим, что двухдневный Молодежный диалог D-8 был призван внести значительный вклад в усиление молодежной политики и партнерства стран региона в устойчивом развитии урбанизации, а также в формирование новых совместных инициатив.

Источник: АЗЕРТАДЖ

