FT: ЕС может навсегда заморозить российские активы

First News Media23:04 - 07 / 12 / 2025
FT: ЕС может навсегда заморозить российские активы

Евросоюз нашел лазейку, благодаря которой можно навсегда заблокировать замороженные активы России в обход правила, требующего единогласного одобрения со стороны всех стран сообщества.

Об этом сообщила газета Financial Times.

"До настоящего момента существовал риск, что санкции продлеваются единогласным решением каждые полгода, так что всего лишь одна столица, например, Будапешт, могла бы обеспечить Москве возвращение доступа к активам и сломать всю конструкцию. Новое законодательство нацелено на то, чтобы изменить это. Брюссель нашел статью в основополагающих договорах ЕС, которые в условиях серьезных экономических потрясений <…> позволят принимать меры без необходимости единогласного одобрения", - говорится в статье. Как пишет Financial Times, к подобным потрясениям может быть отнесены действия России, которую на Западе обвиняют в гибридных действиях против ЕС, в свете чего предлагается "на неопределенный срок заблокировать российские активы, пока не будет принято похожее отдельное решение снять запрет".

Источник: ТАСС

