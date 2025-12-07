На Солнце произошла двойная сильная вспышка
После небольшого затишья на Солнце произошла двойная сильная M вспышка.
Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Российской Академии Наук.
Отмечается, что на поверхности Солнца наблюдались поджигание протяженных вспышечных лент, которые свидетельствуют о крупном выбросе массы.
В Лаборатории уточняют, что первая из двух вспышек классифицирована как M1.1, вторая как М8.1
Напомним, что текущий год отличился необычно высокой солнечной активностью. Так в декабре также возможны периоды нестабильности. Согласно предварительным оценкам, небольшие магнитные бури могут произойти 23 и 30 числа.
220