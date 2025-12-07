Высота фонтана лавы вулкана на Гавайях достигла 370 м

Вулкан Килауэа, расположенный в штате Гавайи, во время своего 38 извержения выпустил фонтан лавы высотой около 370 метров.

Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

По ее информации, извержение началось около 8:45 по местному времени (21:45 мск).

Отмечается, что в настоящее время все три кратера вулкана производят фонтаны, что является "чрезвычайно редким явлением".

Высота фонтанов южного кратера составляет около 1200 футов (370 м), в то время как фонтаны северного кратера опустились значительно ниже своей максимальной высоты в 500 футов (150 м), говорится в публикации на сайте Геологической службы.

Килауэа - один из самых больших и активных вулканов Гавайских островов. Уровень опасности вулкана на данный момент остается на уровне "наблюдение/оранжевый".

