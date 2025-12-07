Сотрудники МЧС спасли от утопления человека на территории Бакинского бульвара в Белом городе - ВИДЕО

На горячую линию «112» МЧС поступила информация о том, что на террритории Бакинского бульвара в Белом городе Хатаинского района города Баку 1 человек находится под угрозой утопления в море.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение МЧС, в связи с поступившей информацией к месту происшествия незамедлительно была привлечена водолазно-поисковая группа «Баку-бульвар» Государственной службы по управлению маломерными судами и спасанию на водах МЧС.

Благодаря оперативно-спасательной операции, проведенной водолазами, при участии сотрудника Службы безопасности Управления Приморского бульвара была спасена и передана соответствующим органам Н. Ализаде, 1993 года рождения, находившийся под угрозой утопления в море.