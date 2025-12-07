МЧС провело учения на территории заповедника «Ичеришехер» - ФОТО - ВИДЕО

На территории Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» состоялись тактико-специальные учения на тему «Организация оповещения при чрезвычайных ситуациях, поиск оказавшихся под завалами и управление силами и средствами при проведении аварийно-спасательных работ», организованные Главным оперативным управлением МЧС.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, целью учений было информирование населения, проживающего на территории заповедника, и сотрудников эксплуатируемых объектов о возможных чрезвычайных ситуациях, совершенствование оперативно-тактических и взаимодополняющих действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, проверка реализуемости существующих планов в этом направлении, а также проведение соответствующей разъяснительной работы.

В мероприятии приняли участие личный состав МЧС и Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" - всего 46 человек, а также 6 единиц специальной техники.

Учения состояли из теоретической и практической частей.

В теоретической части сотрудники МЧС подробно информировали работников Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" о чрезвычайных ситуациях и правилах поведения в подобных условиях, включая вопросы организации эвакуации, и ответили на их вопросы.

В практической части были организованы действия командно-начальствующего состава по оценке обстановки, возникшей в результате условного "взрыва", сопровождавшегося условным пожаром на территории заповедника, оперативному реагированию сил и средств на происшествие, проведению разведки, поисково-спасательных работ и обеспечению взаимодействия. Условный пожар был в короткие сроки потушен силами противопожарной охраны Министерства, а условно "оставшиеся без помощи" люди в здании были "спасены" спасателями и после оказания первой помощи переданы по назначению.

Учения были успешно реализованы, достигнуты поставленные цели.

В завершение был проведен сбор для обсуждения полученных результатов и даны соответствующие поручения.