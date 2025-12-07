Погода на завтра: каким будет первый рабочий день недели?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди, которые в местами перейдут в ливни.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, на полуострове местами ожидается усиление ветра. К вечеру северо-восточный ветер сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 7-9°C, днём – 10-13°C. Атмосферное давление понизится с 767 мм рт. ст. до 763 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В районах Азербайджана также ожидаются осадки, местами возможны ливни, в горных районах выпадет снег. Днём возможен кратковременный перерыв в осадках, местами будет туман и дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7°С, днем ​​9-13°С, в горах ночью 0-4°С, днем ​​4-8°С.