Погода на вторник: В Баку ожидаются ливни

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 9 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди. Вечером в отдельных районах возможны ливни. Днём осадки будут с перерывами. Будет дуть умеренный северный и северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-10 °C, днём 10-13 °C. Атмосферное давление повысится с 765 до 768 мм рт. ст.

Относительная влажность будет 80–85 %.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные осадки. В отдельных районах осадки могут быть интенсивными, ливневыми, в горных районах возможен снег. Местами будет туман. Временами будет усиливаться восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6 °C, днём 9-13 °C; в горах ночью −0-5 °C, днём 0-5 °C.