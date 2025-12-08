Как долго в Азербайджане продлится дождливая погода?

В некоторые дни декабря на территории страны погода была местами дождливой - особенно интенсивные ливни наблюдались в восточных районах.

Количество выпавших осадков составило: в Баку и на Абшеронском полуострове - 29 мм (98 % месячной нормы), в центральной зоне Аран - 16 мм (82 % месячной нормы), в зоне Лянкяран-Астара - 81 мм (79 % месячной нормы), в зоне Балакен-Шеки - 17 мм (57 % месячной нормы), в зоне Газах-Гянджа - 4 мм (32 % месячной нормы), в зоне Дашкесан-Гядабей - 6 мм (20 % месячной нормы).

Национальная служба гидрометеорологии сообщает, что ожидается, что дождливая погода на территории страны сохранится до утра 11 декабря.