В Тбилиси проходит митинг против арабизации Грузии

Сотни человек протестуют на проспекте Руставели в Тбилиси против реализации проектов компании Eagle Hills из ОАЭ по строительству жилья и инфраструктурных объектов в Грузии, передает ТАСС.

Демонстранты перекрыли проспект. Соблюдение порядка обеспечивают наряды полиции, которые оцепили офис Eagle Hills в нескольких метрах от эпицентра событий. Организатором является оппозиционная партия «Консервативное движение».

В октябре министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и основатель Eagle Hills Мохамед Алаббар подписали инвестиционное соглашение на сумму $6,6 млрд. Документ предусматривает учреждение совместного предприятия для масштабного строительства в Тбилиси и причерноморском курорте Гонио. Грузинская сторона выступает партнером и владельцем 33% СП.

На территории 600 га в столице планируется построить жилые и коммерческие комплексы, включая гостиницы, общей площадью более 1 млн кв. м. На 250 га в Гонио будет построен новый курорт премиум-класса.