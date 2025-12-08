Опубликованы фотографии погибшего в страшном ДТП Заура Мамедова - ФОТО

Погибший сегодня около 08:35 в поселке Гобу Абшеронского района в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия Заур Мамедов занимался деятельностью такси.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, Миная Мамедова, скончавшаяся в результате инцидента, а также пострадавший Мубарак Мамедов были пассажирами такси.

Отметим, что З.Мамедов и М.Мамедова скончались на месте происшествия, а М.Мамедов умер по дороге в больницу.

Представляем фотографии трагически погибшего Заура Мамедова.