«CityNet» - главный партнёр конкурса «MilliNet 2025»

Ведущий интернет-провайдер страны «CityNet» является главным партнёром Национальной интернет-премии – «MilliNet 2025».

В рамках данного сотрудничества «CityNet» способствует выявлению лучших цифровых ресурсов в стране, развитию конкурентной среды в цифровом секторе и поддержке развития цифровой сферы в Азербайджане.

На конкурс «MilliNet 2025» было представлено всего 179 цифровых ресурсов по 14 номинациям, из которых 148 ресурсов, соответствующих правилам, получили право участвовать в голосовании на первом этапе.

На специальную номинацию «İlin rəqəmsal siması» (Цифровое лицо года ) выдвинуто 7 кандидатов.

Финальный этап конкурса «MilliNet», учреждённого Азербайджанским интернет-форумом, и церемония награждения победителей состоятся 15 декабря.

Отметим, что, являясь партнёром таких конкурсов, как «MilliNet», «CityNet» поддерживает продвижение местных стартапов и профессиональное развитие талантливой молодежи в IT-сфере.

Ведущий интернет-провайдер Азербайджана «CityNet», (торговая марка принадлежит ООО «Uninet»), предоставляет высокоскоростной интернет, телефонную связь и услуги цифрового телевидения. «CityNet» имеет широкую сеть обслуживания как в Баку так и в различных регионах Азербайджана. Более подробную информацию о компании можно найти на сайте www.citynet.az. ООО «Uninet» входит в состав «Azerconnect Group», которая является частью международной группы компаний «NEQSOL Holding», осуществляющей деятельность в энергетике, телекоммуникациях, высоких технологиях и строительстве в различных странах.

На правах рекламы