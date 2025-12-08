По итогам января-ноября 2025 года доходы сводного и государственного бюджетов превысили прогнозные показатели

В течение 11 месяцев 2025 года при исполнении государственного бюджета наблюдалась положительная динамика.

За этот период органами казначейства было исполнено более 1 млн 436 тыс. платёжных поручений, а также зафиксированы высокие показатели по исполнению доходной части госбюджета, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

За январь-ноябрь текущего года доходы сводного бюджета составили 43 млрд 855,2 млн манатов, что превысило 11-месячный прогноз на 2 млрд 526 млн манатов, или на 6,1%.

За тот же период доходы государственного бюджета составили 35 млрд 625,6 млн манатов, что превысило 11-месячный прогноз на 324,6 млн манатов, или на 0,9%.

В структуре доходов государственного бюджета поступления по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики составили 15 млрд 310,5 млн манатов, что на 745,5 млн манатов, или на 5,1%, больше прогноза; поступления по линии Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики составили 41,6 млн манатов, что на 10,2 млн манатов, или на 32,5%, превышает прогноз; трансферт из Государственного нефтяного фонда составил 13 млрд 274,3 млн манатов и был исполнен на 100% к прогнозу.

В то же время поступления по линии Государственного таможенного комитета составили 5 млрд 752,2 млн манатов, что соответствует 96,6% от прогноза; поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, составили 592,3 млн манатов, что составляет 72,7% от прогноза; прочие поступления составили 654,7 млн манатов, что соответствует 99,1% от прогнозного показателя.

За 11 месяцев 2025 года расходы сводного бюджета были исполнены в объёме 36 млрд 784,3 млн манатов, что на 1 млрд 397,6 млн манатов, или на 3,9%, больше по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года.

В указанный период расходы государственного бюджета были исполнены в объёме 31 млрд 414,7 млн манатов, что на 376,6 млн манатов, или на 1,2%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.