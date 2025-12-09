В Зардабе перевернулся автомобиль, погибли два человека - ОБНОВЛЕНО

В результате ДТП в Зардабском районе от травм погиб несовершеннолетний Тунар Мамедов (2003 г.р.).

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, число погибших в результате аварии достигло двух.

В Зардабском районе на дороге Зардаб–Кюрдамир произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля, в результате которого один человек погиб, а шесть получили травмы.

По предварительным данным, автомобиль марки Toyota потерял управление и перевернулся. Среди пострадавших отмечены члены одной семьи, включая несовершеннолетнего, состояние которого оценивается как тяжёлое. Погибший пассажир - Интигам Гняз оглу Мамедов.

Как известно, водитель автомобиля Мафтун Мамедов ранее принимал участие в «Конкурсе мугама», где занял третье место.

По факту происшествия проводится расследование.

