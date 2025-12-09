В Зардабе перевернулся автомобиль, погибли два человека - ОБНОВЛЕНО
В результате ДТП в Зардабском районе от травм погиб несовершеннолетний Тунар Мамедов (2003 г.р.).
Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, число погибших в результате аварии достигло двух.
13:35
В Зардабском районе на дороге Зардаб–Кюрдамир произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля, в результате которого один человек погиб, а шесть получили травмы.
По предварительным данным, автомобиль марки Toyota потерял управление и перевернулся. Среди пострадавших отмечены члены одной семьи, включая несовершеннолетнего, состояние которого оценивается как тяжёлое. Погибший пассажир - Интигам Гняз оглу Мамедов.
Как известно, водитель автомобиля Мафтун Мамедов ранее принимал участие в «Конкурсе мугама», где занял третье место.
По факту происшествия проводится расследование.
Источник: Report
Джамиля Суджадинова