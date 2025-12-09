 Состоялась презентация инновационного книжного проекта «Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса» - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Состоялась презентация инновационного книжного проекта «Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса» - ФОТО - ВИДЕО

First News Media14:55 - Сегодня
Состоялась презентация инновационного книжного проекта «Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса» - ФОТО - ВИДЕО

8 декабря 2025 года состоялась презентация инновационного книжного проекта “Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса”, созданного при поддержке Фонда Возрождения Карабаха.

В мероприятии приняли участие официальные лица, депутаты Милли Меджлиса, члены семей шехидов, отдавших жизнь за Родину, участники Карабахской войны, доноры и партнёры Фонда, а также представители СМИ.

В начале мероприятия был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики, после чего память шехидов, пожертвовавших своей жизнью ради суверенитета и территориальной целостности страны, была почтена минутой молчания.

С вступительной речью выступил председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, который представил подробную информацию о значении книги и процессе её создания.

Отмечалось, что книга всесторонне отражает историю Карабаха, период оккупации и освобождения, процесс восстановления и видение будущего страны и региона в целом, объединяя в себе текст, фотоматериалы, а также интервью официальных лиц, экспертов и воспоминания людей, вынужденных переселенцев:

«Охватывающая около 500 страниц, книга «Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса» — это не просто книга, а своего рода летопись, обогащённая фотографиями и интерактивными цифровыми материалами, которая оживляет историю возрождения Карабаха во всех её красках”, — отметил он.

Также было подчеркнуто, что издание является частью специальной цифровой экосистемы, созданной в рамках данного проекта.

Благодаря сотням QR-кодов, размещённым на страницах книги, читатели могут переходить к материалам на сайте www.book.revival.az и других онлайн-ресурсах— расширенным фотогалереям, полным видео- и текстовым версиям эксклюзивных интервью, историческим источникам и другим материалам.

Кроме того, на сайте https://book.revival.az/estore/ доступен онлайн-магазин, где, сделав пожертвование в Фонд, можно приобрести книгу в любом количестве и в различных изданиях (включая Classic, Prestige и Signature Collection).

В экосистему также входит созданный в образе птицы Феникс искусственный интеллект “Zafar AI”, который предоставляет читателям обширную информацию о содержании книги, а также об истории Карабаха и Восточного Зангезура, периоде оккупации и современном процессе возрождения.

Благодаря этим особенностям издание выходит за рамки классической книги, превращаясь в динамичный, интерактивный и инновационный проект, адаптированный к современным читательским привычкам.

По словам Рахмана Гаджиева, Карабах уже превратился из региона конфликта в регион мира и возрождения. Он отметил, что цель подготовки книги заключается в донесении до международной общественности правды о Карабахе, а также о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобождённых территориях под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, а также об усилиях Азербайджана по обеспечению устойчивого мира в регионе.

После этого были представлены презентационный видеоролик книги “Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса” и видеоролик “От трагедии к победе”, посвящённый восстановлению и возрождению освобождённых территорий.

Затем мероприятие продолжилось сессией вопросов и ответов с автором.

В ходе сессии, прошедшей под модерацией Гюльтёкин Гарадаглы, британский писатель Грэм Уилсон ответил на многочисленные вопросы и рассказал о своих впечатлениях о проделанной работе.

Выступившие на мероприятии депутат Милли Меджлиса и член Наблюдательного совета Фонда Возрождения Карабаха Турал Гянджалиев, депутат Милли Меджлиса Ризван Набиев, исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов, основатель и генеральный директор Группы компаний Veyseloglu Айдын Талыбов; и другие спикеры отметили важность книги и выразили уверенность, что она внесёт значительный вклад в донесение до международной аудитории правды о событиях в Карабахе, о восстановительных и реконструкционных работах, проводимых под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, а также об усилиях Азербайджана по установлению долгосрочного мира в регионе.

В завершение мероприятия компаниям Iteca Caspian и Caspian Event Organisers, получившим книги в обмен на пожертвование в размере 28 500 AZN, а также Инвестиционной компании PASHA Capital, получившей книги за пожертвование в размере 10 000 AZN, были вручены сертификаты о пожертвовании от имени Фонда.

Следует отметить, что всем участникам мероприятия от имени Фонда Возрождения Карабаха и автора были вручены книги Грэма Уилсона - биография Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева “Ilham Aliyev: A Portrait of a President”, книга о жизни Общенационального лидера Гейдара Алиева “The Rise and Fall and Rise Again of Heydar Aliyev and Azerbaijan”, а также книга “Азербайджанская Демократическая Республика: мечта, которая никогда не умирает”.

Напоминаем, что приобрести книгу “Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса” можно, посетив онлайн-магазин по адресу https://book.revival.az/estore/, выбрав предпочитаемый формат и сделав пожертвование в Фонд Возрождения Карабаха.

В ближайшее время книга будет переведена на азербайджанский и ряд иностранных языков.

Кроме того, в рамках мероприятия была представлена фотовыставка “Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса”, подготовленная на основе фотографий, размещённых в книге, демонстрирующая восстановительные и строительные работы на освобождённых территориях, а также богатую природу Карабаха.

Поделиться:
306

Актуально

Политика

МИД: Подписанный между ЕС и Арменией документ противоречит мирной повестке

Xроника

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Словакии один ...

Мнение

Тегеран делает ставку на Баку в новой региональной стратегии

Общество

Когда Казахстан выдаст итоговый отчет о крушении лайнера AZAL?

Общество

ГПС пресекла контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан

Обсуждены вопросы культурного сотрудничества между Азербайджаном и Египтом - ФОТО

Когда Казахстан выдаст итоговый отчет о крушении лайнера AZAL?

В связи с матчем «Карабаха» в Лиге чемпионов УЕФА метро будет работать в продленном режиме

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Азербайджане мартовские праздники принесут 11 нерабочих дней

В Баку найден мёртвым фотограф Эльтадж Зейналов

В Бакинском метрополитене начался новый технологический этап

Амруллаев: «История Азербайджана» будет преподаваться на госязыке с 6-го класса во всех школах

Последние новости

ГПС пресекла контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан

Сегодня, 16:17

Трамп призвал Зеленского начать соглашаться на предложения по Украине

Сегодня, 16:10

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Словакии один на один - ФОТО

Сегодня, 16:03

Трамп: Пришло время провести президентские выборы в Украине

Сегодня, 16:00

WSJ: Сектор Газа покрыт 68 млн тонн обломков

Сегодня, 15:58

Трамп назвал Эрдогана другом и «крепким орешком»

Сегодня, 15:55

Европа разрушается, заявил Трамп

Сегодня, 15:48

Трамп назвал ситуацию в Украине самой неотложной проблемой

Сегодня, 15:45

Обсуждены вопросы культурного сотрудничества между Азербайджаном и Египтом - ФОТО

Сегодня, 15:35

Тегеран делает ставку на Баку в новой региональной стратегии

Сегодня, 15:25

В Братиславе подписан ряд документов между Азербайджаном и Словакией - ФОТО

Сегодня, 15:20

Когда Казахстан выдаст итоговый отчет о крушении лайнера AZAL?

Сегодня, 15:15

By Rahmanlı: Музыка, созданная с помощью ИИ, которая покорила соцсети в Азербайджане - ВИДЕО

Сегодня, 15:12

МИД: Подписанный между ЕС и Арменией документ противоречит мирной повестке

Сегодня, 15:07

В связи с матчем «Карабаха» в Лиге чемпионов УЕФА метро будет работать в продленном режиме

Сегодня, 15:02

Состоялась презентация инновационного книжного проекта «Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:55

В Зардабе перевернулся автомобиль, погибли два человека - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:52

Руины в центре Баку: Жители жалуются на крыс, свалку и наркоманов у своих домов - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:47

Песков: Восстановить СССР невозможно, и у Путина нет такого желания

Сегодня, 14:40

Названа дата выплат пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшероне

Сегодня, 14:23
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30