Состоялась презентация инновационного книжного проекта «Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса» - ФОТО - ВИДЕО

8 декабря 2025 года состоялась презентация инновационного книжного проекта “Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса”, созданного при поддержке Фонда Возрождения Карабаха.

В мероприятии приняли участие официальные лица, депутаты Милли Меджлиса, члены семей шехидов, отдавших жизнь за Родину, участники Карабахской войны, доноры и партнёры Фонда, а также представители СМИ.

В начале мероприятия был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики, после чего память шехидов, пожертвовавших своей жизнью ради суверенитета и территориальной целостности страны, была почтена минутой молчания.

С вступительной речью выступил председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, который представил подробную информацию о значении книги и процессе её создания.

Отмечалось, что книга всесторонне отражает историю Карабаха, период оккупации и освобождения, процесс восстановления и видение будущего страны и региона в целом, объединяя в себе текст, фотоматериалы, а также интервью официальных лиц, экспертов и воспоминания людей, вынужденных переселенцев:

«Охватывающая около 500 страниц, книга «Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса» — это не просто книга, а своего рода летопись, обогащённая фотографиями и интерактивными цифровыми материалами, которая оживляет историю возрождения Карабаха во всех её красках”, — отметил он.

Также было подчеркнуто, что издание является частью специальной цифровой экосистемы, созданной в рамках данного проекта.

Благодаря сотням QR-кодов, размещённым на страницах книги, читатели могут переходить к материалам на сайте www.book.revival.az и других онлайн-ресурсах— расширенным фотогалереям, полным видео- и текстовым версиям эксклюзивных интервью, историческим источникам и другим материалам.

Кроме того, на сайте https://book.revival.az/estore/ доступен онлайн-магазин, где, сделав пожертвование в Фонд, можно приобрести книгу в любом количестве и в различных изданиях (включая Classic, Prestige и Signature Collection).

В экосистему также входит созданный в образе птицы Феникс искусственный интеллект “Zafar AI”, который предоставляет читателям обширную информацию о содержании книги, а также об истории Карабаха и Восточного Зангезура, периоде оккупации и современном процессе возрождения.

Благодаря этим особенностям издание выходит за рамки классической книги, превращаясь в динамичный, интерактивный и инновационный проект, адаптированный к современным читательским привычкам.

По словам Рахмана Гаджиева, Карабах уже превратился из региона конфликта в регион мира и возрождения. Он отметил, что цель подготовки книги заключается в донесении до международной общественности правды о Карабахе, а также о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобождённых территориях под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, а также об усилиях Азербайджана по обеспечению устойчивого мира в регионе.

После этого были представлены презентационный видеоролик книги “Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса” и видеоролик “От трагедии к победе”, посвящённый восстановлению и возрождению освобождённых территорий.

Затем мероприятие продолжилось сессией вопросов и ответов с автором.

В ходе сессии, прошедшей под модерацией Гюльтёкин Гарадаглы, британский писатель Грэм Уилсон ответил на многочисленные вопросы и рассказал о своих впечатлениях о проделанной работе.

Выступившие на мероприятии депутат Милли Меджлиса и член Наблюдательного совета Фонда Возрождения Карабаха Турал Гянджалиев, депутат Милли Меджлиса Ризван Набиев, исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов, основатель и генеральный директор Группы компаний Veyseloglu Айдын Талыбов; и другие спикеры отметили важность книги и выразили уверенность, что она внесёт значительный вклад в донесение до международной аудитории правды о событиях в Карабахе, о восстановительных и реконструкционных работах, проводимых под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, а также об усилиях Азербайджана по установлению долгосрочного мира в регионе.

В завершение мероприятия компаниям Iteca Caspian и Caspian Event Organisers, получившим книги в обмен на пожертвование в размере 28 500 AZN, а также Инвестиционной компании PASHA Capital, получившей книги за пожертвование в размере 10 000 AZN, были вручены сертификаты о пожертвовании от имени Фонда.

Следует отметить, что всем участникам мероприятия от имени Фонда Возрождения Карабаха и автора были вручены книги Грэма Уилсона - биография Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева “Ilham Aliyev: A Portrait of a President”, книга о жизни Общенационального лидера Гейдара Алиева “The Rise and Fall and Rise Again of Heydar Aliyev and Azerbaijan”, а также книга “Азербайджанская Демократическая Республика: мечта, которая никогда не умирает”.

В ближайшее время книга будет переведена на азербайджанский и ряд иностранных языков.

В ближайшее время книга будет переведена на азербайджанский и ряд иностранных языков.

Кроме того, в рамках мероприятия была представлена фотовыставка “Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса”, подготовленная на основе фотографий, размещённых в книге, демонстрирующая восстановительные и строительные работы на освобождённых территориях, а также богатую природу Карабаха.