Обсуждены вопросы культурного сотрудничества между Азербайджаном и Египтом - ФОТО

9 декабря министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился в Баку с министром культуры Арабской Республики Египет Ахмедом Фуадом Ханно в рамках проходящего в стране «Фестиваля культуры ОИС: Бакинская творческая неделя -2025».

Во время встречи министр Адиль Керимли поблагодарил египетскую сторону за внимание к этому престижному международному мероприятию, отметив, что культурное сотрудничество между Азербайджаном и Египтом успешно развивается как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Было подчеркнуто, что наличие широких возможностей для обмена опытом в различных сферах культуры, реализации совместных проектов и взаимного участия в мероприятиях.

В свою очередь министр культуры Египта Ахмед Фуад Ханно подчеркнул высокий уровень развития азербайджано-египетских отношений и отметил большой потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества в сфере культуры. Он особо отметил высокий уровень организации фестиваля в Азербайджане и выразил уверенность в том, что мероприятие внесёт значимый вклад в укрепление культурной интеграции стран исламского мира.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам взаимного интереса, а в завершение египетскому министру культуры был вручен памятный подарок.