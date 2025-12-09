ГПС пресекла контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан

Азербайджанские пограничники предотвратили контрабанду 30 кг 596 г марихуаны и 3 200 таблеток наркотического препарата метадон М-40 из Ирана в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС), 28 ноября в служебной зоне пограничного отряда "Лянкяран" пограничных войск ГПС благодаря бдительности пограничного наряда было обнаружено 9 кг 530 г наркотического вещества марихуаны и 3200 таблеток наркотического препарата метадон М-40.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками Лерикского районного отделения полиции, 3 декабря в качестве подозреваемого был задержан гражданин Азербайджана Мансимов Эльджан Эльдениз оглу (2003 г.р.). В служебной зоне пограничного отряда было обнаружена и изъята марихуана общим весом 21 кг 66 г.