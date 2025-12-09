В Азербайджане столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус: шесть пострадавших - ФОТО

В Гёранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает AПA, на территории района столкнулись легковой автомобиль «Niva» и микроавтобус «Mercedes».

В результате 6 человек получили травмы.

Пострадавшими являются А.Амрахова, 1984 г. р.,Д. Мамедов, 1994 г. р., Э. Рустамов, 1971 г. р., Б. Новрузова, 1991 г. р., А. Мамедов, 1995 г. р., С. Мусаев, 1984 г. р.

Пострадавшие были доставлены в Гёранбойскую центральную районную больницу. Согласно информации ТӘBİB, им поставлен диагноз «множественные травмы различных частей тела». В настоящее время трое из них проходят лечение в отделениях хирургии и реанимации.

Двое других, получив необходимую медицинскую помощь, были отправлены домой на амбулаторное лечение. Один пострадавший после оказания первичной помощи был эвакуирован в одну из частных медицинских клиник.

Проводится расследование.