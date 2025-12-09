В рамках фестиваля культуры ОИС «Бакинская творческая неделя 2025» было принято Бакинское коммюнике по креативным индустриям.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в документе, зачитанном заместителем генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС), послом Тариком Али Бахитом, отмечается, что проходящий в Баку фестиваль, который продлится до 11 декабря, вносит важный вклад в поощрение межкультурного диалога, толерантности, мира и уважения к культурному многообразию. В коммюнике также отмечается растущая роль Азербайджана в развитии креативных индустрий и укреплении культурного сотрудничества.

В документе сообщается, что в фестивале приняли участие более 300 иностранных гостей из более чем 40 стран. В мероприятиях, в которых участвовали представители государственных структур, международных организаций, научных и культурных учреждений, приняли участие в общей сложности более 5 тыс. человек. В рамках программы было представлено множество сессий, посвященных кино, театру, моде, дизайну, музыке, игровой индустрии и цифровым стартапам.

В документе в качестве основных мероприятий фестиваля отмечены Форум культурных и креативных индустрий MYFORUM, выставка MYEXPO – Creative Village, международная кинопрограмма Baku Cinema Breeze 2025, Eastern Fashion Show и Международный саммит игровых технологий G HUB.

Подчеркивается, что эти платформы создают важные возможности для проведения обмена знаниями, налаживания партнерских отношений и расширения творческого сотрудничества между странами.

В документе говорится, что участники оценили креативные индустрии как значимый инструмент для экономической диверсификации и устойчивого развития. В этих рамках звучит призыв к укреплению сотрудничества между странами-членами ОИС в таких направлениях, как цифровые инновации, предпринимательство, сохранение культурного наследия и ответственное использование новых технологий. Также считается важным расширение инновационных механизмов финансирования, включая совместные программы, институциональное партнерство и государственно-частное сотрудничество.

В документе выражается глубокая благодарность правительству Азербайджана за организацию фестиваля. Коммюнике особо отмечает лидерство Президента Ильхама Алиева в развитии сотрудничества с ОИС, укреплении исламской солидарности и поощрении межкультурного диалога.

В документе выражена уверенность, что фестиваль культуры ОИС «Бакинская творческая неделя 2025» открыл новую страницу сотрудничества по креативным индустриям между странами-членами.