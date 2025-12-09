Эльнур Алиев: В последующие годы планируется преподавание и других предметов на азербайджанском языке

Уже сейчас военная подготовка и музыка преподаются на азербайджанском языке во всех классах независимо от языка обучения, и оценивание по этим предметам также проводится на этом языке.

Как сообщает Oxu.Az, об этом журналистам заявил временно исполняющий обязанности директора Института образования, советник министра науки и образования Эльнур Алиев.

Он отметил, что целью является влияние на процесс обучения учащихся и оценка результатов.

"В настоящее время продолжаются обсуждения о преподавании и других предметов на азербайджанском языке. Решение о том, какие конкретные предметы будут добавлены в этот список, будет принято в последующие годы", - сказал советник министра.