В мире

В Китае казнили экс-главу компании China Huarong International Бай Тяньхуэя

First News Media09:34 - Сегодня
В Китае казнили экс-главу компании China Huarong International Бай Тяньхуэя

Смертный приговор в отношении бывшего генерального директора государственной финансовой компании China Huarong International Бай Тяньхуэя был приведён в исполнение в КНР, сообщило Центральное телевидение Китая.

В мае 2024 года мужчина был приговрён к казни за коррупцию. По информации следственных органов, он получил взятки на общую сумму 1,1 млрд юаней (155,61 миллиона долларов).

Бывший руководитель Бай Тяньхуэя Лай Сяоминь был казнён за аналогичные преступления. Указанное решение суда привели в исполнение в 2021 году.

Источник: aif.ru

