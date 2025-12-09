Введено в эксплуатацию 7 электронных ресурсов Министерства культуры - ФОТО

В рамках утверждённой Министерством культуры на 2023–2026 годы стратегии цифрового развития «e-Culture» реализован ряд важных цифровых реформ.

Как сообщает Qafqazinfo, в соответствии с основными целями стратегии обеспечено создание моделей управления на основе данных, формирование электронных сервисов и полная цифровизация внутренних систем управления министерства.

Начальник Отдела творческих индустрий и цифрового развития Министерства культуры Фуад Максудов сообщил, что уже введены в эксплуатацию семь электронных сервисов министерства:

«Нашими основными приоритетами являются формирование цифровых моделей управления на основе данных, запуск электронных сервисов и полная цифровизация внутренних систем управления. В настоящее время министерство располагает семью электронными сервисами. Единый личный кабинет «My Culture», Аналитическая система управления образовательными учреждениями, Единый реестр культуры и платформы для Детского фестиваля искусств полностью оцифрованы и предоставлены пользователям».

Ф. Максудов также подчеркнул особое внимание вопросам безопасности:

«Доступ ко всем системам осуществляется через Asan Bridge с точки зрения безопасности, и обеспечена интеграция платформ с различными государственными структурами».

В настоящее время министерство продолжает работы по расширению функциональности систем, а также по внедрению новых цифровых решений, повышающих удобство для пользователей.