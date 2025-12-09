Встретьте 2026 год в «Nizami City», где сочетаются комфорт, безопасность и энергия городской жизни! - ФОТО - ВИДЕО

"NIZAMI CITY" - это жилой комплекс с современным дизайном, расположенный в центральной части города, рядом со станцией метро Низами, бизнес и медицинскими центрами, образовательными учреждениями, торговыми центрами, Зимним парком и Центральным парком.

Комплекс состоит из 9 этажей и 9 зданий, три здания начального этапа (A, B, C) уже введены в эксплуатацию, а строительство следующего этапа - зданий E, F и G продолжается.

Закрытый двор с обильным озеленением, подземная парковка, охрана 24/7, видеонаблюдение, детская и мини-футбольная площадки, беседки, современный фасад и просторные балконы создают среду, в которой вы найдете комфорт.

Посетите офис продаж, чтобы увидеть все детали своими глазами.

