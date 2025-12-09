Лейла Алиева приняла участие в выставке, посвященной национальной кухне Туркменистана - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 9 декабря в рамках визита в Туркменистан побывала на презентации Национальной группы конных игр «Галкыныш» в городе Туркменбаши и приняла участие в выставке, посвященной национальной кухне Туркменистана.

Национальная группа конных игр «Галкыныш», хранящая древние туркменские традиции конных игр, национальной культуры и фольклора, во время выступления продемонстрировала гостям богатое культурное наследие.

После выступления вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с выставкой, посвященной национальной кухне Туркменистана.

Гостям была предоставлена подробная информация о традициях туркменской кухни. Мероприятие сопровождалось музыкальными номерами и выступлениями танцевальных групп.