В США накажут школьников, выложивших своими телами свастику

Учащихся одной из школ Сан-Хосе (штат Калифорния), которые своими телами выложили свастику на местном футбольном поле, ждет административное наказание, сообщил телеканал NBC.

«Учащиеся, причастные к этому, понесут ответственность за причиненный вред», - цитирует телеканал заявление директора образовательного учреждения Бет Сильбергельд. Согласно закону, подчеркнула она, школа не имеет права публично обсуждать дисциплинарные меры, которые приняты в отношении провинившихся учеников.

В то же время полиция Сан-Хосе также была привлечена к расследованию инцидента, который стражи порядка расценивают как преступление на почве ненависти. Какие меры могут быть применены к детям со стороны властей не сообщается. Также не раскрывается возраст и имена причастных к инциденту.

Ранее газета Los Angeles Times сообщила, что ученики этой школы выложили своими телами свастику на местном футбольном поле. Данная фотография быстро стала вирусной в соцсетях, а ее авторы также сопроводили изображение «антисемитской цитатой Адольфа Гитлера».

Поведение детей сразу осудили местные власти и руководство учебного заведения. Власти и полиция Сан-Хосе заверили, что проведут работу с американской еврейской правозащитной организацией «Антидиффамационная лига», а также с еврейскими общинами города и штата с целью недопущения подобных инцидентов в будущем.

Источник: ТАСС