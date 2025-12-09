 В Гяндже вынесен приговор обвиняемому в финансировании терроризма | 1news.az | Новости
Общество

В Гяндже вынесен приговор обвиняемому в финансировании терроризма

First News Media10:52 - Сегодня
Состоялось судебное заседание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении Аслана Гасанова, обвиняемого в финансировании терроризма и участии в преступном сговоре.

Как сообщает Trend, приговор был оглашен на судебном заседании в Гянджинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Бахруза Муслимова.

Согласно постановлению суда, обвиняемый Аслан Гасанов приговорен к 11 годам лишения свободы.
По данным обвинения, Аслан Гасанов, являясь членом преступного сообщества, созданного на территории иностранного государства в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, участвовал в обеспечении устойчивой деятельности и функционировании этого преступного сообщества, в том числе в совершении преступных деяний по поручению руководителей этого сообщества, связанных с финансированием терроризма.

Обвинение предъявлено по статьям 214-1 (финансирование терроризма) и 218.2 (участие в преступном сговоре) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

