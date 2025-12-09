Глава Центробанка Азербайджана рассказал о масштабах наличных у населения

В Азербайджане почти половина денежной массы - 46% - приходится на наличные, которые в основном хранятся «под подушкой» у граждан и в кассах бизнеса.

Об этом сообщил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов, выступая по вопросам развития рынка капитала, передает 1news.az.

По его словам, около 10 миллиардов долларов находятся у населения, еще 7 миллиардов - в кассах супермаркетов и гостиниц.

«Это является ограничивающим фактором для развития рынка капитала. Одним из ключевых вызовов остается то, что финансовая система Азербайджана в основном банковская. Сегодня основная ликвидность сосредоточена в банковском секторе, причем значительная часть - в руках четырех–пяти крупнейших банков», - отметил Казымов.