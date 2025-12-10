В Бакинском книжном центре состоялась презентация инновационного книжного проекта «Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса» - ФОТО - ВИДЕО

9 декабря 2025 года состоялась очередная презентация инновационного книжного проекта “Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса”, созданного при поддержке Фонда Возрождения Карабаха.

Мероприятие, организованное в Бакинском книжном центре, собрало представителей государства и правительства, доноров и партнёров Фонда, членов семей шехидов, отдавших жизнь за Родину, участников Карабахской войны, бывших вынужденных переселенцев, миноискателей, писателей, представителей СМИ и известных общественных деятелей.

В начале мероприятия был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики, после чего память шехидов, пожертвовавших своей жизнью ради суверенитета и территориальной целостности страны, была почтена минутой молчания.

С приветственной речью выступила директор Бакинского книжного центра Гюнель Анаргызы, отметившая, что издание будет играть значимую роль в донесении правды о Карабахе до широкой аудитории и станет для читателей надёжным источником информации. Она выразила уверенность, что книга вызовет большой интерес у общественности, и подчеркнула готовность центра поддерживать подобные инициативы.

С вступительной речью выступил председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, который представил подробную информацию о значении книги и процессе её подготовки.

Было отмечено, что книга всесторонне отражает историю Карабаха, период оккупации и освобождения, процесс восстановления и видение будущего страны и региона, объединяя в себе текст, фотоматериалы, интервью официальных лиц, представителей государства и экспертов, а также воспоминания людей, вынужденных переселенцев.

«Охватывающая около 500 страниц, книга “Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса” — это не просто книга, а своего рода летопись, обогащённая фотографиями и интерактивными цифровыми материалами, которая оживляет историю возрождения Карабаха во всех её красках», — подчеркнул он.

Также было отмечено, что данное издание является частью специальной цифровой экосистемы, созданной в рамках проекта.

Благодаря сотням QR-кодов, размещённых на страницах книги, читатели могут переходить к материалам на сайте проекта www.book.revival.az и других онлайн-ресурсах — расширенным фотогалереям, полным видео- и текстовым версиям эксклюзивных интервью, историческим источникам и другим материалам.

Кроме того, на сайте https://book.revival.az/estore/ доступен онлайн-магазин, где, сделав пожертвование в Фонд, можно приобрести книгу в любом количестве и в различных изданиях (включая Classic, Prestige и Signature Collection).

Экосистема также включает созданный в образе птицы Феникс искусственный интеллект “Zafar AI”, который предоставляет читателям обширную информацию о содержании книги, а также об истории Карабаха и Восточного Зангезура, периоде оккупации и современном процессе возрождения.

Благодаря этим особенностям издание выходит за рамки классической книги, превращаясь в динамичный, интерактивный и инновационный проект, адаптированный к современным читательским привычкам.

По словам Рахмана Гаджиева, цель подготовки книги заключается в донесении до международной общественности правды о Карабахе, а также о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, на освобождённых территориях.

Выступивший далее бывший премьер-министр Азербайджанской Республики, известный общественно-политический деятель Гасан Гасанов подчеркнул, что книга “Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса”, в которой отражены также его собственные мысли, является фундаментальным трудом, охватывающим широкий спектр тем, связанных с Карабахом. Делясь своими впечатлениями об авторе книги Грэме Уилсоне, он связал высокое качество издания с искренней любовью автора к Азербайджану.

После этого были представлены презентационный видеоролик книги “Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса” и видеоролик “От трагедии к победе”, посвящённый восстановлению и возрождению освобождённых территорий.

Затем мероприятие продолжилось сессией вопросов и ответов с автором.

В ходе сессии, прошедшей под модерацией Гюльтёкин Гарадаглы, британский писатель Грэм Уилсон ответил на многочисленные вопросы.

В завершение мероприятия участники, которые, сделав пожертвование в Фонд Возрождения Карабаха, приобрели книгу “Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса”, получили специальные экземпляры с автографом автора.

Напоминаем, что приобрести книгу “Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса” можно, посетив онлайн-магазин по адресу https://book.revival.az/estore/, выбрав предпочитаемый формат и сделав пожертвование в Фонд Возрождения Карабаха.

В ближайшее время книга будет переведена на азербайджанский и ряд иностранных языков.

Кроме того, в рамках мероприятия была представлена фотовыставка “Возрождение Карабаха: История азербайджанского Ренессанса”, подготовленная на основе фотографий, размещённых в книге, демонстрирующая восстановительные и строительные работы на освобождённых территориях, а также богатую природу Карабаха и его уникальную флору и фауну.