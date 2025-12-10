 В Гяндже ограничена деятельность донерной, где отравились школьники - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Общество

В Гяндже ограничена деятельность донерной, где отравились школьники - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова14:23 - Сегодня
В Гяндже ограничена деятельность донерной, где отравились школьники - ОБНОВЛЕНО

В Гяндже ограничена деятельность донерной, где отравились школьники.

Как сообщили Oxu.Az в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), вышеупомянутый инцидент взят под контроль структуры.

"В целях установления причин происшествия проводится совместное расследование с сотрудниками соответствующих органов.

Инспекторы АПБА провели проверку донерной Nur. Были взяты образцы продукции для лабораторных исследований, а деятельность заведения ограничена. Расследование продолжается", - отмечается в информации.

10:20

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) начало расследование в связи с отравлением школьников в Гяндже.

Как передает 1news.az, об этом Report сообщили в АПБА.

Отмечается, что с целью установления причин произошедшего, а также факта пищевого отравления, специалисты Агентства совместно с сотрудниками соответствующих структур начали расследование. Вопрос взят под контроль.

Восьми лицам, госпитализированным в отделение инфекционных заболеваний больницы имени Аббаса Саххата с диагнозом «гастроэнтерит и колит неуточненного происхождения», были оказаны необходимые медицинские услуги. Лица, чье состояние оценивается как удовлетворительное, выписаны домой для амбулаторного лечения.

08:50

Стали известны личности школьников, отравившихся донером в Гяндже.

Как сообщает AПA, отравившимися являются:

Ф. Исмаилов, 2015 г.р.
Х. Тагиева, 2015 г.р.
Э. Зейналов, 2014 г.р.
Н. Мамедова, 2015 г.р.
А. Мамедзаде, 2015 г.р.
Т. Джафарзаде, 2014 г.р.
Г. Гусейнли, 2015 г.р.
Э. Мирзоев, 2015 г.р.

Согласно информации, в настоящее время состояние отравившихся учеников оценивается как удовлетворительное.

08:20

В Гяндже зафиксирован случай отравления среди школьников.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на AПA, ученики средней школы №16 имени М. Ш. Вазеха в городе Гянджа отравились донером.

Семь учащихся госпитализированы с диагнозом «отравление».

Была незамедлительно оказана помощь, их состояние оценивается как средней тяжести.

На место происшествия привлечены сотрудники соответствующих органов.

По факту происшествия проводится расследование.

