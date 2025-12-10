Интенсивные ливни продолжаются в отдельных районах Азербайджана

По данным Национальной гидрометеорологической службы по состоянию на 9:00 10 декабря, на территории страны продолжается дождливая погода.

В отдельных районах осадки носят ливневый характер и отличаются высокой интенсивностью. В горных районах - Кяльбаджаре, Лачине, Губадлы, Загатале (Алибей) и Шахдаге идет снег.

Высота снежного покрова в Загатале (Алибее) составляет 3 см, на Шахдаге - 1 см.

Количество выпавших осадков: в Астаре - 21 мм, Билясуваре и Лянкяране - по 20 мм, Лерике - 18 мм, Ярдымлы и Гядабее - по 13 мм, Нефтчале - 11 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - 9 мм, Загатале, Нахчыване и Балакене - по 7 мм, Агдаме, Бейлягане, Ширване и Зардабе - по 6 мм, Садараке, Шаруре, Алтыагадже (Хызы), Гахе, Исмаиллы и Имишли - по 5 мм, а в Ордубаде, Джульфе, Губе, Сабирабаде, Агстафе, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Физули, Тертере, Шеки, Шахбузе, Евлахе, Огузе, Габале, Нафталане, Барде, Товузе, Шабране, Кюрдамире, Шамкире, Дашкесане, Гёйгёле, Джейранчёле, Гёйчае, Гобустане, Шамаxе, Геранбое, Мингячевире, Гяндже, Хачмазе и Гусаре - до 4 мм.

В Нахчыване, Шаруре, Дашкесане, Гядабее, Гёйгёле, Балакене, Гяндже, Шамкире, Товузе, Гахе, Шеки, Шамахе, Гобустане, Хызы, Нафталане, Губе, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Зардабе и Кюрдамире наблюдается туман, видимость местами ограничена до 200 метров.