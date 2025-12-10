Названа причина обрушения балкона жилого здания в центре Баку - ФОТО

Сегодня в центре Баку, на улице Рашида Бейбутова, обрушился балкон жилого здания, в результате чего пострадала проходившая вблизи здания женщина.

Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры сделала официальное заявление в связи с произошедшим, в котором говорится следующее:

«На втором этаже квартиры, расположенной на улице Рашида Бехбудова, 12, в доме, являющемся памятником архитектуры местного значения с инвентарным номером 3320, вследствие естественных причин обрушился балкон. По данному вопросу сотрудники Бакинского регионального управления Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана выехали на место и провели осмотр здания. Для обеспечения безопасности совместно с соответствующими службами были приняты необходимые меры».

Отмечается, что в соответствии с Законом АР «О сохранении исторических и культурных памятников», ремонтно-восстановительные работы на исторических объектах, находящихся в частной собственности, должны выполняться владельцем или балансодержателем с согласованием с Государственной службой.

Подчеркивается, что по данному вопросу будет направлено обращение в соответствующие государственные органы.

