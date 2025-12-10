Анар Гулиев обсудил подготовку к WUF13 с бывшим президентом Сербии Борисом Тадичем - ФОТО

Председатель Государственного Комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев провёл встречу с бывшим президентом Сербии, членом Наблюдательного совета Международного центра Низами Гянджеви (NGIC) Борисом Тадичем.

Как передает 1news.az, во время встречи были обсуждены вопросы подготовки к 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), который состоится в Баку в 2026 году. Особо была подчеркнута важность участия Центра в Форуме.

Также был проведён искренний обмен мнениями относительно Ежегодного заседания NGIC, которое пройдёт 15–16 января 2026 года в Женеве, а также совместных инициатив и возможностей сотрудничества в его рамках.

Отмечается, что процесс подготовки к 13-му Всемирному форуму по градостроительству ООН (WUF13), который пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года, продолжается. Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев последовательно проводит официальные встречи по данному направлению.