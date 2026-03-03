Мурад Фатиев: «Мы подготовили особую тактику на схватку с Бекаури»

Победитель турнира «Большого шлема» в Ташкенте Мурад Фатиев поделился впечатлениями от своего триумфа.

Азербайджанский дзюдоист, выступающий в категории до 90 кг, отметил, что для него успех в столице Узбекистана оказался особенно важен. «Соревнование проходило в невероятной атмосфере, трибуны были переполнены. Мне впервые удалось победить в Ташкенте, я доволен тем, как сложился турнир», - признался Фатиев.

Он рассказал о том, как выиграл в финале у двукратного олимпийского чемпиона из Грузии Лаши Бекаури. «До того я трижды проигрывал грузину, но на сей раз был очень мотивирован, хотел изменить неприятную статистику. Мы с тренерами подготовили особую тактику на схватку против Бекаури и она сработала», - признался дзюдоист.

Отметим, что команда Азербайджана по дзюдо триумфально выступила на турнире «Большого шлема».

Наши спортсмены завоевали четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Чемпионский титул выиграли Ахмед Юсифов (60 кг), победивший в финале своего товарища по сборной Балабея Агаева, а также Омар Раджабли (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Кянан Насибов (+100 кг).

Тройки призеров в своих категориях замкнули олимпийский чемпион Зелим Коцоев (100 кг) и Джамал Гамзатханов (+100 кг). В то время другой победитель Летних Игр Хидаят Гейдаров (73 кг) не смог пройти весогонку и не принял участия в турнире.

В общем зачете «Большого шлема» коллектив занял второе место, пропустив вперед Японию (4-3-7).

Ниджат Асланов