МЧС обратилось к населению в связи с «Од чершенбеси» - ВИДЕО

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с «Од чершенбеси».

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на министерство.

В ведомстве отметили, что несоблюдение правил пожарной безопасности во время праздничных обрядов - в частности, при разжигании костров - может привести к нежелательным и трагическим последствиям, омрачив радость праздника.

В связи с этим МЧС вновь призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности при организации праздничных мероприятий и разжигании костров:

«Праздничный костер следует разжигать вдали от зданий, автомобилей, линий электропередачи, деревьев и других легковоспламеняющихся объектов. Дети, собравшиеся у костра, должны находиться под обязательным присмотром взрослых. Необходимо соблюдать осторожность при прыжках через огонь и не оставлять костер без внимания до полного его тушения. Также нельзя оставлять без присмотра зажженные на праздничных столах свечи».

Кроме того, следует учитывать, что разведение костров в ветреную погоду представляет особую опасность.