Посольство США в Эр-Рияде временно прекратило работу после атаки на него

Подвергшееся минувшей ночью атаке посольство США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде остановило свою работу и прием граждан до дальнейшего уведомления.

Об этом говорится в заявлении на сайте дипмиссии.

"Представительство США в Саудовской Аравии будет закрыто во вторник, 3 марта. <...> В связи с атакой на посольство посещение его помещений временно приостановлено", - отмечается в заявлении.

Также посольство призвало всех граждан, находящихся в Саудовской Аравии, найти безопасные укрытия и не покидать их до дальнейших уведомлений.

Ранее ночью Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что посольство США в Эр-Рияде было атаковано двумя беспилотниками, на территории дипмиссии произошло возгорание. Позднее агентство Reuters уточнило, что в результате удара никто не пострадал, поскольку в здании никого не было. Кроме того, по данным агентства, пожар в здании был небольшим, его быстро ликвидировали.

