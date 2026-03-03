Трамп пообещал ответить на атаку на посольство США в Эр-Рияде - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп после атаки дронов на американское посольство в Эр-Рияде заявил NewsNation, что «вы скоро узнаете», каким будет ответ.

«Мы наносим им огромный ущерб. Мы причиняем им колоссальный вред», — сказал Трамп.

Он уверен, что Вашингтон «очень близок к достижению» своей цели. На вопрос, кто сейчас контролирует Иран, глава Белого дома ответил: «Вы очень скоро это узнаете».

Что касается нападений на американские объекты или территорию США, Трамп подчеркнул, что «это часть войны». «Это часть войны, нравится это людям или нет, но так и есть», — заключил он.

Минобороны Саудовской Аравии заявило, что, по предварительным данным, дипмиссия была атакована двумя беспилотниками, после чего произошел небольшой пожар. Там отметили, что ущерб незначительный. Корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин в Х написала со ссылкой на чиновника, что в диппредставительстве на момент атаки никого не было, пострадавших нет.

Посольство в X призвало американцев в Джидде, Эр-Рияде и Дахране «немедленно укрыться там, где они находятся, и воздержаться от поездок на любые военные объекты в регионе».

