Погода на пятницу: В Баку ожидается до 13°C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 11 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Однако ночью и утром в некоторых районах возможен дождь. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 6-9°C, днем - 10-13°C. Атмосферное давление понизится с 764 до 761 мм рт. ст.

Относительная влажность ночью составит 80-85%, днем – 70-75%.

В большинстве районов Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, однако в некоторых восточных районах местами ожидаются дожди, в горных районах снег. В отдельных местах местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3–7°C, днем - 9–14°C; в горах ночью - 0–5°C, днем - 3–8°C.