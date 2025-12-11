Погода на пятницу: В Баку ожидается до 13°C
Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 11 декабря.
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Однако ночью и утром в некоторых районах возможен дождь. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.
Температура воздуха ночью составит 6-9°C, днем - 10-13°C. Атмосферное давление понизится с 764 до 761 мм рт. ст.
Относительная влажность ночью составит 80-85%, днем – 70-75%.
В большинстве районов Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, однако в некоторых восточных районах местами ожидаются дожди, в горных районах снег. В отдельных местах местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 3–7°C, днем - 9–14°C; в горах ночью - 0–5°C, днем - 3–8°C.