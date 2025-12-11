 Москва приглашает окунуться в мир новогодних чудес на фестивале «Путешествие в Рождество» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Москва приглашает окунуться в мир новогодних чудес на фестивале «Путешествие в Рождество» - ФОТО

First News Media18:04 - Сегодня
Москва приглашает окунуться в мир новогодних чудес на фестивале «Путешествие в Рождество» - ФОТО

С 12 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в Москве пройдет ежегодный фестиваль «Путешествие в Рождество», где город вновь превратится в большую зимнюю сцену, на которой оживают традиции, любимые сказки и праздничные сюрпризы.

Фестиваль станет частью проекта «Зима в Москве». На целый месяц столица России погрузится в волшебную атмосферу главного зимнего праздника. В воздухе будет ощущаться аромат выпечки, на улицах – сияние огней, а каждый район столицы станет отдельной праздничной историей, открытой для гостей из разных стран.

Манежная площадь в этом году удивит «Городом ёлочных игрушек» – необычной ярмаркой, вдохновлённой теплой эстетикой ватных игрушек начала XX века.
Здесь можно встретить не только главных героев русского Нового года – Деда Мороза и Снегурочку, но и десятки других винтажных сказочных персонажей. Каждый желающий сможет сделать фотографии в декорациях, которые выглядят, будто
их только что достали из старинного новогоднего сундука, принять участие
в мини-спектаклях со сказочными сюжетами, попробовать традиционные блюда советских новогодних праздников.

На Тверской площади гостей ждут декорации, посвящённые образам Москвы. Здесь возвышается восьмиметровая ёлка, изготовленная местными мастерами, украшенная шарами с ручной росписью размером 90 и 70 см, а также огромными золотыми сосульками 70 см длинной. На этой ёлке силуэты Большого театра, павильонов ВДНХ и кремлёвских башен превращены не просто в праздничную инсталляцию, но и в живую историю города.
Эти миниатюрные архитектурные символы с мягким золотым свечением создадут атмосферу настоящего новогоднего волшебства и помогут взглянуть на Москву не только глазами туриста, но и почувствовать себя частью большого и праздничного мегаполиса.

22-метровую натуральную ель установили на Манежной площади, она — одна из главных праздничных достопримечательностей столицы (по высоте она уступает лишь Кремлёвской ели). В этом году оформление выполнено в стилистике старинных русских игрушек. Использовано более десяти тысяч игрушек и пять километров световых гирлянд. Мастера изготовили сотни расписных шаров по эксклюзивным эскизам московских художников. На них оживают трогательные рождественские сюжеты, сказочные персонажи и сцены праздничных гуляний. Композицию дополняют: шёлковые флажки; золотые и серебряные сосульки; ватные человечки; румяные куклы в нарядных костюмах. Всё это превращает ель в настоящую живую иллюстрацию к волшебному празднику.

Для юных посетителей фестиваля подготовлены многочисленные мастер-классы: от чеканки металлических украшений и создания рождественских «обманок» до росписи стеклянных стаканов, изготовления свечей и советских ёлочных игрушек.
Для маленьких гостей будут работать новогодние кулинарные студии. Удивят гостей и многочисленные театральные постановки по мотивам знакомых российских сказок. Любителей активного отдыха ждут спортивные площадки, школа керлинга и более 170 праздничных ледовых шоу: «Лебединое озеро», «Белоснежка», «12 месяцев» и другие зимние истории. Квест «Путешествие за подарком мечты» познакомит гостей с традициями разных регионов России, во время которого участники будут собирать печати в паспорте путешественника и обменивать их на призы.

Уехать без впечатлений, сувениров и новых гастрономических впечатлений точно не получится. Фестиваль объединит праздничные пространства по всей Москве: выставки дизайнерских елей на Тверском бульваре и у ЦУМа, а также ярмарочные павильоны, где можно найти керамику, авторские сувениры, ароматные чаи и блюда русской кухни. Гастрономическое разнообразие фестиваля поразит обилием традиционных русских блюд и свежей выпечки, а также авторскими деликатесами, ароматными напитками и специальным гриль-меню. Благотворительная акция «Добрая ёлка» поможет исполнить новогодние мечты тех, кто особенно нуждается в поддержке: достаточно выбрать пожелание на одной из праздничных елей и отсканировать QR-код.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» станет ключевым событием проекта «Зима в Москве» – масштабного зимнего праздника, который объединяет традиции, современную культуру и атмосферу теплого новогоднего чуда для жителей и гостей столицы всех возрастов. Завораживающий фестиваль станет отличным направлением для семейной поездки или соло-путешествия и подарит незабываемые впечатления всем гостям из Азербайджана.

На правах рекламы

Поделиться:
143

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев объяснил Гурбангулы Бердымухамедову, почему не смог приехать в ...

Общество

Какие дни станут нерабочими в Азербайджане в 2026 году?: СПИСОК

Общество

Названы регионы Азербайджана с рекордным количеством осадков

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Сердара Бердымухамедова с 30-летием признания постоянного ...

Общество

Какие дни станут нерабочими в Азербайджане в 2026 году?: СПИСОК

На некоторых улицах столицы будет ограничено движение транспорта

Москва приглашает окунуться в мир новогодних чудес на фестивале «Путешествие в Рождество» - ФОТО

В Баку воры попали на радар после совершения крупной кражи - ВИДЕО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Амруллаев: «История Азербайджана» будет преподаваться на госязыке с 6-го класса во всех школах

Стали известны подробности смертельного пожара в Локбатане и личности жертв - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В подземном переходе в Баку произошел обрыв эскалатора: есть пострадавшие

В Баку найден мёртвым фотограф Эльтадж Зейналов

Последние новости

Какие дни станут нерабочими в Азербайджане в 2026 году?: СПИСОК

Сегодня, 18:30

На некоторых улицах столицы будет ограничено движение транспорта

Сегодня, 18:16

Али Асадов встретился в Ашхабаде с Премьер-министром Грузии - ФОТО

Сегодня, 18:15

Москва приглашает окунуться в мир новогодних чудес на фестивале «Путешествие в Рождество» - ФОТО

Сегодня, 18:04

В Баку воры попали на радар после совершения крупной кражи - ВИДЕО

Сегодня, 17:59

Рыбаки, оказавшиеся в беспомощном положении на Каспии, спасены - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:28

Эльдар Гасымов перепел абсолютный хит Ильхамы Гулиевой и не только – ВИДЕО

Сегодня, 17:25

Неосторожность водителя, возвращавшегося с похорон сестры, оборвала жизнь его другой сестры

Сегодня, 17:20

Названы регионы Азербайджана с рекордным количеством осадков

Сегодня, 17:00

Ильхам Алиев поздравил Сердара Бердымухамедова с 30-летием признания постоянного нейтралитета Туркменистана

Сегодня, 16:57

Ильхам Алиев направил письмо председателю Халк Маслахаты Туркменистана

Сегодня, 16:53

Начался суд над Кареном Аванесяном, обвиняемым в попытке теракта в Ханкенди

Сегодня, 16:40

Что известно о поисках врача Турала Султанова, пропавшего в море

Сегодня, 16:38

В Болгарии правительство подало в отставку

Сегодня, 16:33

Али Асадов находится с рабочим визитом в Туркменистане - ФОТО

Сегодня, 16:25

Умерла автор серии романов «Шопоголик» Софи Кинселла - ФОТО

Сегодня, 16:22

Али Гаджизаде получил награду Millionaire Concept за вклад в развитие PR в Азербайджане и за его пределами - ФОТО

Сегодня, 16:12

Мария Корина Мачадо, удостоенная Нобелевской премии мира, была встречена овациями в Осло - ВИДЕО

Сегодня, 16:00

52 человека отравились угарным газом в поезде в Алматы

Сегодня, 15:57

Еврокомиссия подаст в суд на четыре страны ЕС

Сегодня, 15:53
Все новости
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня трудно представить новогодние праздники без сияющей, нарядной ёлки. Именно она наполняет дом атмосферой тепла, уюта и волшебства, а городские улицы10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30