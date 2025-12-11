Москва приглашает окунуться в мир новогодних чудес на фестивале «Путешествие в Рождество» - ФОТО

С 12 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в Москве пройдет ежегодный фестиваль «Путешествие в Рождество», где город вновь превратится в большую зимнюю сцену, на которой оживают традиции, любимые сказки и праздничные сюрпризы.

Фестиваль станет частью проекта «Зима в Москве». На целый месяц столица России погрузится в волшебную атмосферу главного зимнего праздника. В воздухе будет ощущаться аромат выпечки, на улицах – сияние огней, а каждый район столицы станет отдельной праздничной историей, открытой для гостей из разных стран.

Манежная площадь в этом году удивит «Городом ёлочных игрушек» – необычной ярмаркой, вдохновлённой теплой эстетикой ватных игрушек начала XX века.

Здесь можно встретить не только главных героев русского Нового года – Деда Мороза и Снегурочку, но и десятки других винтажных сказочных персонажей. Каждый желающий сможет сделать фотографии в декорациях, которые выглядят, будто

их только что достали из старинного новогоднего сундука, принять участие

в мини-спектаклях со сказочными сюжетами, попробовать традиционные блюда советских новогодних праздников.

На Тверской площади гостей ждут декорации, посвящённые образам Москвы. Здесь возвышается восьмиметровая ёлка, изготовленная местными мастерами, украшенная шарами с ручной росписью размером 90 и 70 см, а также огромными золотыми сосульками 70 см длинной. На этой ёлке силуэты Большого театра, павильонов ВДНХ и кремлёвских башен превращены не просто в праздничную инсталляцию, но и в живую историю города.

Эти миниатюрные архитектурные символы с мягким золотым свечением создадут атмосферу настоящего новогоднего волшебства и помогут взглянуть на Москву не только глазами туриста, но и почувствовать себя частью большого и праздничного мегаполиса.

22-метровую натуральную ель установили на Манежной площади, она — одна из главных праздничных достопримечательностей столицы (по высоте она уступает лишь Кремлёвской ели). В этом году оформление выполнено в стилистике старинных русских игрушек. Использовано более десяти тысяч игрушек и пять километров световых гирлянд. Мастера изготовили сотни расписных шаров по эксклюзивным эскизам московских художников. На них оживают трогательные рождественские сюжеты, сказочные персонажи и сцены праздничных гуляний. Композицию дополняют: шёлковые флажки; золотые и серебряные сосульки; ватные человечки; румяные куклы в нарядных костюмах. Всё это превращает ель в настоящую живую иллюстрацию к волшебному празднику.

Для юных посетителей фестиваля подготовлены многочисленные мастер-классы: от чеканки металлических украшений и создания рождественских «обманок» до росписи стеклянных стаканов, изготовления свечей и советских ёлочных игрушек.

Для маленьких гостей будут работать новогодние кулинарные студии. Удивят гостей и многочисленные театральные постановки по мотивам знакомых российских сказок. Любителей активного отдыха ждут спортивные площадки, школа керлинга и более 170 праздничных ледовых шоу: «Лебединое озеро», «Белоснежка», «12 месяцев» и другие зимние истории. Квест «Путешествие за подарком мечты» познакомит гостей с традициями разных регионов России, во время которого участники будут собирать печати в паспорте путешественника и обменивать их на призы.

Уехать без впечатлений, сувениров и новых гастрономических впечатлений точно не получится. Фестиваль объединит праздничные пространства по всей Москве: выставки дизайнерских елей на Тверском бульваре и у ЦУМа, а также ярмарочные павильоны, где можно найти керамику, авторские сувениры, ароматные чаи и блюда русской кухни. Гастрономическое разнообразие фестиваля поразит обилием традиционных русских блюд и свежей выпечки, а также авторскими деликатесами, ароматными напитками и специальным гриль-меню. Благотворительная акция «Добрая ёлка» поможет исполнить новогодние мечты тех, кто особенно нуждается в поддержке: достаточно выбрать пожелание на одной из праздничных елей и отсканировать QR-код.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» станет ключевым событием проекта «Зима в Москве» – масштабного зимнего праздника, который объединяет традиции, современную культуру и атмосферу теплого новогоднего чуда для жителей и гостей столицы всех возрастов. Завораживающий фестиваль станет отличным направлением для семейной поездки или соло-путешествия и подарит незабываемые впечатления всем гостям из Азербайджана.

