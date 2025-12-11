В Ходжалы обнаружена гробница, примыкающая к мавзолею.

Об этом говорится в отчете Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана, посвященном результатам 2025 года.

Согласно документу, археолог Шамиль Наджафов проводил исследования на территории Ходжалинского историко-археологического комплекса. В результате проведенных в этом году исследований на глубине 70 см была обнаружена гробница, примыкающая к Ходжалинскому мавзолею, не проявлявшаяся на поверхности. В то же время в некрополе был обнаружен еще один курган, относящийся к бронзовому веку. Кроме того, выявлен целостный некрополь с погребальными сооружениями различной структуры, относящийся к Ходжалы-Гедабейской культуре, где проводились повторные захоронения.

Отмечено, что археологическая экспедиция «Шамкир» под руководством Наджафа Мусейибли проводила исследования в курганах Байдара в 2025 году. Хотя этот тип захоронений, обнаруженный в результате археологических раскопок, наблюдался в некоторых некрополях Ходжалы-Гедабейской культуры в Гянджа-Газахской области, впервые в некрополе Байдара обнаружено целое кладбище, где практиковался такой погребальный обычай.