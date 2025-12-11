В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Проспект Бабека, в направлении центра;

6. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

7. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

8. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20.